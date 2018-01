Freizeit - Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Jagdbüchsen, Lodenmäntel und Geländewagen: Zu Europas größter Jagdmesse "Jagd & Hund" werden vom kommenden Dienstag an (bis 4.2.) rund 80 000 Wald- und Jagdfreunde in den Dortmunder Westfalenhallen erwartet. Sechs Tage lang präsentieren sich Jäger und Naturschützer, 800 Aussteller zeigen ihre Produkte, wie die Veranstalter mitteilen. Gleichzeitig läuft auf der Parallelmesse Fisch & Angel das große Branchentreffen der Angler.

Einer der Messehöhepunkte ist traditionell die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer, die am 2. Februar bereits zum 20. Mal stattfindet. Die Teilnehmer imitieren mit Tröten Hirsche in der Brunftzeit. Daneben zeigen 1300 Jagdhunde, was sie können. In Flugshows kommen Adler, Falken, Bussarde und Eulen zum Einsatz. Wer dazu noch Holzarbeiten am groben Klotz verfolgen möchte, kann sich Motorsägenschnitzer in Aktion ansehen.