Rund 70 Wissenschaftseinrichtungen öffnen zur Langen Nacht

Berlin (dpa/bb) - In Berlin und Potsdam werden heute wieder mehrere zehntausend Interessierte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen erwartet. Bei der 18. Langen Nacht der Wissenschaften geben rund 70 Institutionen Einblicke in ihre Arbeit.

Eröffnet wird die Lange Nacht in diesem Jahr an der Freien Universität in Berlin-Dahlem. Geplant ist dort ein Wettbewerb, in dem Forscher mit unterhaltsamen Kurzvorträgen um die Gunst des Publikums konkurrieren. Regierungschef und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) hat sein Kommen angekündigt.

Offizieller Beginn an den verschiedenen Standorten ist dann um 17.00 Uhr. Insgesamt werden bis Mitternacht rund 2000 Programmpunkte angeboten - etwa Vorführungen, Mitmach-Experimente und Podiumsdiskussionen. Tickets kosten 14, ermäßigt 9 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.