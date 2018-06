Freizeit - Barth

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Gartenbesitzer in ganz Mecklenburg-Vorpommern teilen am diesem Wochenende ihre Freude an üppigem Grün und froher Farbenpracht mit Besuchern. An der landesweiten Aktion "Offene Gärten", die heute beginnt und bis Sonntag dauert, beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter Besitzer und Betreiber von 145 Privatgärten, Hof-Cafés, Gärtnereien und Gutsanlagen. Die grünen Refugien sind jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 18 dieser Gärten beteiligen sich erstmals an der Aktion, die seit 2007 im Nordosten stattfindet. Eine Auflistung der offenen Gärten und Informationen zu den jeweiligen Besonderheiten finden Interessierte auf der Internetseite der Aktion. Im Vorjahr hätten rund 23 000 Gartenfreunde den Weg in die offenen Gärten gefunden, sagte eine Sprecherin. Auch an diesem Wochenende böten pinkfarbene Gießkannen Orientierung.