Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Im Erzgebirge startet am Samstag (17. Februar) erneut ein Wettrodeln der etwas anderen Art: Bereits zum fünften Mal gehen beim "Hitschen Race" wagemutige Rodler auf Schlitten der Marke Eigenbau an den Start. Entscheidende Bedingung bei diesem Rennen am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz ist die Verwendung einer "Hitsch", sächsisch für Fußbänkchen, sagte Veranstalter Till Schwabe im Vorfeld. Los geht es am späten Nachmittag (ab 17.00 Uhr) mit einem Probelauf. Gegen 18.30 Uhr beginnt die erste Wertungsrunde, der zweite Durchgang startet etwa eine Stunde später. Für die ersten drei Plätze winken insgesamt 1000 Euro Preisgeld.