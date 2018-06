Weil prämiert kulinarische Botschafter Niedersachsens 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Auswahl geht von Braunschweiger Mettwurst über Altländer Apfelketchup bis zum Rotwild-Senf-Burger: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Dienstag 67 landestypische Produkte von 53 Herstellern mit dem Label "kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2018" ausgezeichnet. "Liebe geht bekanntlich durch den Magen, und die Liebe zu Niedersachsen kann man sich über Essen und Trinken erschließen", sagte Weil. Niedersachsen sei das Agrarland Nummer eins, damit sei nicht nur Quantität, sondern auch Qualität gemeint. "Niedersachsen hat herausragende Lebensmittel zu bieten - in fester wie in flüssiger Form." Zu den flüssigen Spezialitäten, die fortan als kulinarischer Botschafter dienen, gehört beispielsweise Hannover Gin, der mit Wacholderbeeren und mit auf Dachgärten und Brachflächen angebauten Kräutern zubereitet wird. Aber auch naturtrübes Landbier, Ostfriesen-Eistee Zitrone und Rhabarberschorle wurden ausgezeichnet.

Beworben hatten sich 95 Unternehmen mit insgesamt 170 Produkten aus ganz Niedersachsen. Wichtige Kriterien: Die Lebensmittel müssen von Geschmack, Geruch und Aussehen überdurchschnittlich sein, ihre wichtigsten Inhaltsstoffe müssen aus Niedersachsen stammen und sie müssen im Land hergestellt sein. Die preisgekrönten Produkte dürfen anschließend mit dem Label werben. Die von einer Fachjury vergebene Auszeichnung wird seit 2010 von der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft verliehen.