Ulmer Polizisten retten Bescherung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulm (dpa/lsw) - Freund, Helfer und Paketbote: Zwei am Straßenrand verlorengegangene Pakete einer Zustellerfirma haben dank der Ulmer Polizei doch noch ihre Empfänger erreicht. Am Samstagmittag sah ein aufmerksamer Bürger die beiden Pakete an der Straße liegen und rief die Polizei. Da die Pakete unversehrt waren, übernahmen die Polizisten kurzerhand die Rolle der Zusteller. "Auch wenn die Farbe ihrer Uniformen nicht der der bekannten Firma entsprach", hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Sonntag. Bescherung wohl gerettet.