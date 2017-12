Mädchen wird von Betreuern vergessen: Polizei hilft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein kleines Mädchen ist in der Eiswelt Stuttgart von seinen Betreuern vergessen worden. Polizisten kümmerten sich um das Kind - und bekamen später ein Dankesschreiben vom Vater. Unter anderem mit den Worten "Was tränenreich begann, war für alle Beteiligten später ein schönes Geschenk" veröffentlichte die Polizei den Dank am Montag auf Twitter.

Durch die Bemühungen der Polizei sei der Tag am Ende noch positiv geprägt gewesen, schrieb der dankbare Vater. Der Stolz darüber, ein fundiertes Wissen über die Polizei erworben zu haben, habe den vorherigen Schrecken fast vergessen gemacht.

"Im Übrigen hat sich die Wahrnehmung bei Luisa grundlegend geändert. Offensichtlich ist die Polizei nicht nur dazu da, Verbrecher zu jagen, sondern sie rettet auch kleine Mädchen", so der Vater. Wie alt die Tochter ist, konnte der diensthabende Polizist nicht sagen. Den Tweet habe ein Kollege von zu Hause aus abgesetzt.