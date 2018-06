Jähes Aus für Liebesspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für die Wahl eines ungewöhnlichen Liebesorts hat ein Paar in Erfurt eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses kassiert. Das Pärchen war von der Romantik einer lauen Sommernacht überwältigt gewesen, wie die Polizei schilderte. Daraufhin habe das Paar in der Nacht zum Sonntag in einer Parkanlage im Erfurter Süden seine körperliche Zuneigung ausgelebt. "Die Zweisamkeit fand mit dem Erscheinen der Beamten ein jähes Ende", hieß es in der Mitteilung. Die Frau und der Mann müssen nun vermutlich mit einer Geldstrafe rechnen.