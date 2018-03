Frust über Fußballspiel löste Polizeieinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Lautstarker Frust eines 35-Jährigen über ein schlechtes Spiel seiner Lieblingsfußballmannschaft hat in Erfurt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Fluchen des Mannes in seiner Wohnung versetzte eine Nachbarin in Sorge, sie rief am Donnerstagabend die Polizei, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß. Als die Beamten gegen 23 Uhr bei dem Mann klingelten, fanden sie ihn allein vor. Zu der Zeit war das Ausscheiden von Borussia Dortmund im Achtelfinale der Europa League nach einem 0:0-Unentschieden gegen den FC Salzburg besiegelt.