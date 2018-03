Ausgelaufene Milch färbt Bach weiß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ausgelaufene Milch hat einen Bach im Bergischen Land weiß gefärbt. Ein Lkw mit 18 Tonnen Kuhmilch war in der Nacht auf Montag in einen Graben bei Bergisch Gladbach gerutscht und kam auf der Seite zum Liegen. Alle drei Kammern des Tankwagens schlugen durch den seitlichen Aufprall leck, die Ladung versickerte im Boden. Der verletzte Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit. Am Morgen teilten Anwohner mit, der nahegelegene Bach habe sich verfärbt und sei - im wahrsten Sinne des Wortes - milchig. Feuerwehrleute stauten den Bach daraufhin auf und leiteten das verunreinigte Wasser mit Pumpen weiträumig auf umliegende Felder.