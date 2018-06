Special Olympics mit mehr als 500 000 Euro gefördert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die nationalen Sportspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung Mitte Mai in Kiel sind von Stadt und Land mit insgesamt gut 560 000 Euro unterstützt worden. "Die Special Olympics in Kiel waren in jeder Hinsicht eine großartige Veranstaltung, weil sie Lust auf Sport gemacht und gezeigt haben, das Inklusion unsere Gesellschaft bereichert", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen."

Die Veranstaltung vom 14. bis 18. Mai wurde von der Landesregierung direkt mit 250 000 Euro gefördert. Ebenso viel trug die Stadt Kiel zum Etat von 1,9 Millionen Euro bei. Für das Land kamen noch 60 000 Euro hinzu für kostenlose Nahverkehrstickets für die rund 4600 Sportler und die Betreuer. Außerdem bekamen mehr als 100 Landesbeschäftigte Sonderurlaub. Zudem bezahlte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit seinem Verfügungsfonds T-Shirts für das Großereignis.