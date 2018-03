Angebot für behinderte Geflüchtete soll verbessert werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Nürnberg (dpa/lno) - Geflüchtete mit Behinderung sollen künftig einen leichteren Zugang zu Integrationskursen bekommen. Ein entsprechender Hamburger Antrag sei bei der Integrationsministerkonferenz in Nürnberg einstimmig beschlossen worden, teilte die Hamburger Sozialbehörde am Freitag mit. Flüchtlinge mit Behinderungen könnten bislang oft nur unter erschwerten Bedingungen an Integrations- und Berufssprachkursen des Bundes teilnehmen. In einigen Regionen Deutschlands gebe es nicht einmal ein Angebot für diese Zielgruppe.

"Mit dem Beitritt zur UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland sich verpflichtet, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu verbessern", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonard (SPD). "Das gilt für alle Lebensbereiche, auch für die Integrations- und Berufssprachkurse. Sie sind wichtig für einen erfolgreichen Neustart in Deutschland und müssen deshalb auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein." In Hamburg gebe es einen Integrationskurs für Menschen mit Sehbehinderung.