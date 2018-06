Teshome Toaspern erhält Johannes-Stelling-Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der aus Äthiopien stammende und seit 30 Jahren in Ludwigslust lebende Teshome Toaspern ist am Dienstag in Schwerin mit dem Johannes-Stelling-Preis der SPD-Landtagsfraktion ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte Toaspern als Helfer für Geflüchtete und Asylbewerber, der aus eigenen Erfahrungen heraus und aus christlicher Nächstenliebe handele. Die Auszeichnung ist mit 2000 Euro dotiert. Mit dem Preis ehrt die Fraktion seit 2006 Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sowie für Weltoffenheit und Toleranz einsetzen.

Der gelernte Zahntechniker Toaspern organisiert den Angaben zufolge auch Hilfe für notleidende Familien in Äthiopien. Mindestens einmal im Jahr reise er, um direkte Hilfe zu leisten, in seine alte Heimat.

Ehrenpreise gingen an die anderen Nominierten für den Stelling-Preis, den Rostocker FC von 1895 e.V. sowie die Lehrerinnen Kirstin Lopens und Uta Ciupka vom Gymnasium Sanitz bei Rostock. Der Sportverein engagiere sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und für Integration, hieß es. Wöchentlich würden Trainings mit Bewohnern verschiedener Einrichtungen der Caritas organisiert. Die beiden Lehrerinnen betreuen den Angaben zufolge unter anderem gemeinsam mit Schülern das größte Wahllokal in der Gemeinde Sanitz. So erlebten die Jugendlichen Demokratie hautnah und gestalten diese mit.