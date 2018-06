Woidke ehrt Morsch und Poppe mit Verdienstorden des Landes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mit dem Verdienstorden des Landes ehrt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den langjährigen Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Professor Günter Morsch, und die ehemalige Stasi-Beauftragte Ulrike Poppe. Die Auszeichnungen werden am Mittwoch in der Staatskanzlei verliehen, wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte. Poppe war von 2010 bis 2017 die erste Brandenburger Beauftragte für die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Mit ihrem außerordentlich verdienstvollen Wirken habe sie sich Verdienste für die Erinnerungskultur erworben, heißt es in der Mitteilung.

Morsch war von 1993 an Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg (Oberhavel) und seit 1997 zugleich Stiftungsdirektor der Gedenkstätten. Ende Mai ging der 65-Jährige in den Ruhestand. Mit großem persönlichen Einsatz habe Morsch die Gedenkstätte Sachsenhausen, die Stiftung und auch über Brandenburg hinaus die Erinnerungskultur geprägt, so die Staatskanzlei.

Die Landesregierung zeichnet in diesem Jahr 18 Bürger mit dem Verdienstorden aus. Darunter ist auch die Kanutin Katrin Werner-Augustin, die bei vier Olympischen Spielen insgesamt vier Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille gewann.