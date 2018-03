Netzwerk Hilfe Maxdorf erhält Präventionspreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Netzwerk Hilfe Maxdorf hat bei Flüchtlingen und der Bevölkerung das Verständnis für die jeweils andere Kultur verstärkt - und dafür den Landespräventionspreis 2017 erhalten. Der Verein im Rhein-Pfalz-Kreis habe versucht, ein vertrauensvolleres Miteinander zu schaffen, erklärte das Innenministerium in Mainz am Montag. So hätten Flüchtlinge zum Beispiel dank der Arbeit des Vereins Regeln und Gesetze gelernt, während für die Nachbarn der Geflüchteten Anlaufstellen geschaffen worden seien. Außerdem seien gemeinsame Aktivitäten zum Abbau von Vorurteilen geplant worden.

Mit dem Preis zeichnet der Landespräventionsrat seit 2012 jährlich Projekte aus, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. Der zweite Preis ging an die Opfer- und Täterhilfe in Mainz, welche Deeskalationstraining für Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe anbietet. Ein Projekt der Grundschule Koblenz-Wallersheim für mehr Sicherheit für Kinder auf ihrem Weg durch die Stadt erhielt den dritten Preis. Ein Sonderpreis ging an den Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege für einen psychosozialen Trainingskurs für Stalker von Ex-Partnern.