Auszeichnungen - Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Leipzig (dpa/sn) - Drei Leipziger Unternehmen sind für ihre digitalen Produkte ausgezeichnet worden. Sie erhielten am Dienstag auf der Digitalmesse Cebit in Hannover Preise der bundesweiten Initiative "We Do Digital", wie die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) mitteilte. Bundesweit hatten 324 Unternehmen teilgenommen, 23 Gewinner wurden ausgezeichnet.

Die DIPAT Die Patientenverfügung GmbH, gegründet von einem Notarzt, überzeugte mit der digitalen Patientenverfügung. Sie wird auf Servern hinterlegt. Der Nutzer bekommt einen gut sichtbaren Aufkleber mit persönlichem Abrufcode für seine Versicherungskarte.

Die BAPP GmbH wurde für eine App ausgezeichnet, in der etwa Architekten und Bauingenieure großformatige Pläne, Fotos und Details digitalisieren können.

Dritter Preisträger aus Leipzig ist die Rhebo GmbH. Sie entwickelte ein selbstlernendes digitales Produkt, mit dem industrielle Steuernetze überwacht und Störungen erkannt werden können.