Bertini-Preise werden an junge Hamburger vergeben

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Festakt wird Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) die Bertini-Preise im Ernst-Deutsch-Theater an engagierte Jugendliche übergeben. Die Auszeichnungen werden jedes Jahr am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus verliehen. In diesem Jahr werden fünf Schüler-Initiativen ausgezeichnet, die sich für ein vorurteilsfreies gesellschaftliches Miteinander einsetzen. Der Name des Preises geht auf den Roman "Die Bertinis" zurück, in dem der Schriftsteller Ralph Giordano (1923-2014) das Schicksal seiner Familie während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in der Hansestadt schildert.