Berliner Feuerwehr ehrt 25 Lebensretter

Berlin (dpa/bb) - Der Senat und die Feuerwehr ehren 25 Berliner, die anderen Menschen das Leben gerettet haben. Sie sollen am 18. Januar zu "Engeln der Großstadt" gekürt werde, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. "Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das Richtige tut, ist für den Menschen in Not wohl tatsächlich so etwas wie ein Engel", betonte Feuerwehr-Chef Wilfried Gräfling. "Im Einzelfall wurden Menschen vor schwereren Verletzungen bewahrt oder wiederbelebt."

Die Feuerwehr will damit nicht nur diese Form von Zivilcourage würdigen, sondern auch zur Nachahmung ermutigen. "Bei Notfällen können Laien immer handeln - wegzuschauen und nichts zu tun ist in jedem Fall verkehrt." Als Beispiel wurde der Fall von zwei Sportruderern genannt. Am 23. Oktober 2016 kamen sie einem verunglückten Angler zu Hilfe. Der Mann konnte sich nur noch mit letzter Kraft an einer 500 Meter vom Ufer entfernten Fahrwassertonne festhalten und wurde durch die Helfer noch gerettet.