Rastatt (dpa/lsw) - Es sind nicht die Bretter, die die Welt bedeuten, auf denen in Rastatt mehr als 200 Künstler aus ganz Europa in den kommenden Tagen auftreten. Die Artisten müssen mit Wiese, Kopfsteinpflaster und Asphalt vorlieb nehmen. Der Vorteil: Jeder Passant kann sie sehen. Tagsüber lautet beim internationalen Straßentheaterfestival "Tête à tête" (29.5. bis 3.6.) die Devise "umsonst und draußen". Zum 25. Geburtstag gibt es am Mittwoch (22.00 Uhr) ein großes Konzert samt Pyro-Show von der französischen Gruppe "Les Commandos Percu" vor der Kulisse des Rastatter Schlosses. Das Festival findet alle zwei Jahre statt und ist nach eigenen Angaben das größte seiner Art in Deutschland.

Bereits ab Dienstag bringen 46 Künstlergruppen aus 16 Nationen Theater, Tanz, Akrobatik und Musik nach Baden. Sechs Tage und fünf Nächte sind vollgepackt mit Programm: Franzosen tanzen Hip-Hop im Käfig und polnische Musiker unterlegen ein 60-minütiges Stummfilm-Potpourri mit vielfältigen Sounds, während Skandinavier die ganze Zirkuswelt aufs Korn nehmen. Dazu gibt es Frauenpower auf Stelzen und ein athletisches Himmel-und-Hölle-Spiel. Für die Inszenierung "Crossing Lines", die am Samstag (22.00 Uhr) auf dem Kulturplatz aufgeführt wird, haben tanzbegeisterte Jugendliche aus Rastatt vor dem Festival mit internationalen Tänzern Choreographien einstudiert.

"Der Trend geht weg von: Ich bin ein lustiger Clown und stelle mich auf die Straße", sagte eine Sprecherin des Festivals. "Hin zu mehr Gesellschaftskritik, mehr Miniaturtheater, einfach mehr Zauber." Seit 2016 haben Kathrin Bahr und Julia von Wild die künstlerische Leitung. Im Jubiläumsjahr haben sie einen Schwerpunkt auf Künstler aus Frankreich gelegt, da "Tête à tête" einst als deutsch-französisches Festival startete. Die Veranstalter erwarten rund 150 000 Besucher.