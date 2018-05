Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Das jährliche Sommerspektakel in Neubrandenburg entführt das Publikum in diesem Jahr in die amerikanische Upper Class. Am Freitagabend feierte das Musical "High Society" im ausverkauften Schauspielhaus, dem ältesten erhaltenen Theaterbau Mecklenburgs, Premiere. Darin ging es um eine Hochzeit, Liebe, Intrigen und Skandale der oberen Zehntausend.

Musik und Gesangstexte stammen von Cole Porter, der laut Theater zu den wichtigsten Personen des amerikanischen Showgeschäfts zählt. Er schrieb mehr als 500 Songs und wurde mit seinen Musicals weltberühmt, von denen viele auch verfilmt wurden. In "High Society", das 1956 verfilmt wurde, spielten Stars wie Bing Crosby, Frank Sinatra und Grace Kelly. Das Musical basiert auf dem Broadway-Bühnenstück "The Philadelphia Story" (1939) von Philip Barry.

Die Produktion der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz soll bis zum 24. Juni 21 Mal aufgeführt werden. Die Besucher sitzen während der Vorstellung im umgebauten Saal des Theaters an Tischen - bei einem Getränk ihrer Wahl.