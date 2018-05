Sommertheater? Festival! TdJW plant dreiwöchiges Programm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Das Theater der Jungen Welt (TdJW) in Leipzig veranstaltet als Sommertheater in diesem Jahr gleich ein ganzes Festival. Das Programm "Welt im Zelt" vereint vom 1. bis 24. Juni mehr als 80 Veranstaltungen, wie das TdJW mitteilte. Dazu gehören eigene Produktionen ebenso wie sieben israelische Gastspiele. Der Israel-Schwerpunkt entspreche der Philosophie des Hauses, Brücken bauen zu wollen, sagte Intendant Jürgen Zielinski. Am Auftaktwochenende wird die renommierte Kibbutz Contemporary Dance Company erwartet. Für das Sommer-Festival kooperiert das TdJW mit der Galerie für zeitgenössische Kunst, in deren Garten die Theatermacher ihr Zelt aufschlagen.