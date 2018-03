Ballettdirektorin Breiner wechselt nach Karlsruhe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Ballettdirektorin des Musiktheaters im Revier, Bridget Breiner (44), wechselt in gleicher Funktion nach Karlsruhe. Breiner werde zur Spielzeit 2019/20 das Staatsballett Karlsruhe übernehmen, teilte das Musiktheater am Dienstag mit. Dessen Generalintendant Michael Schulz freute sich ausdrücklich, "dass wieder einmal eine Gelsenkirchener Erfolgsgeschichte über die Region hinaus fortgesetzt wird". Breiner arbeitet seit 2012 in Gelsenkirchen. Sie erhielt 2013 und 2015 für ihre Choreographien den Deutschen Theaterpreis Der Faust.

Die 44-Jährige hat viele Jahre selbst an ersten Häusern getanzt, unter anderem am Bayerischen Staatsballett, in Stuttgart und am Semperoper Ballett Dresden.

"Mit Bedauern aber auch mit großer Anerkennung", äußerte sich Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD) über Breiners Berufung nach Karlsruhe. Er werde mit den Verantwortlichen des Musiktheater über die Nachfolge beraten.