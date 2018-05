Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt wird im September für einige Tage zum Mekka der Puppenspieler. Zum 12. Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" werden Künstler aus neun europäischen Ländern und Israel erwartet, wie die Intendantin des Theaters Waidspeicher, Sibylle Tröster, am Donnerstag erklärte. Erwartet werden zudem Fachbesucher und Veranstalter aus Asien, Amerika, West- und Osteuropa.

Den Auftakt des fünftägigen Festes am 5. September mache die weltweit gefeierte Inszenierung "Kiss & Cry" der gleichnamigen Gruppe aus Belgien. In sechs Spielstätten in Erfurt erwarten die Besucher mehr als 30 Veranstaltungen, darunter das musikalische Cabaret "The House by the Lake" aus Israel.