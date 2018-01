Rainald Grebe versucht eine Fontane-Erkundung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der durch satirische Songs wie "Brandenburg" als Kabarettist bekannte Rainald Grebe (46) hat am Sonntag an der Berliner Schaubühne unter dem Titel "Fontane.200: Einblicke in die Vorbereitungen des zweihundertsten Geburtstags Theodor Fontanes im Jahr 2019" eine szenische Revue zur Uraufführung gebracht. Darin beleuchtete er als Autor, Regisseur und Darsteller Leben und Werk des Schriftstellers Theodor Fontane.

Ausgangspunkt ist der 200. Geburtstag des 1898 verstorbenen Fontane am 18. Dezember nächsten Jahres. Texte von Fontane und über ihn sind zu einer Collage verwoben. Die Akteure schlüpfen in vielen kurzen Momenten in seine berühmten Figuren wie etwa "Effi Briest".

Es dominiert bei Grebes Aufführung krachende Komik. Die feine Ironie von Fontanes Texten geht dabei unter. Eine heutige Sicht auf sein Werk leuchtet allenfalls in Stichworten auf.