Bad Gandersheim (dpa/lni) - Mit einer Feierstunde in der mittelalterlichen Stiftskirche werden heute die 60. Gandersheimer Domfestspiele offiziell eröffnet. Anschließend hat das Schauspiel "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal Premiere auf der Bühne vor dem romanischen Kirchenbauwerk. Im Rahmen des Festivals werden außerdem die beiden Musical-Produktionen "Fame" und "The Addams Family" zu sehen sein. Als Kinder- und Familienstück hat Intendant Achim Lenz "Peter Pan" ausgewählt. Die Festspiele dauern in diesem Jahr bis zum 5. August. Im vergangenen Jahr wurde das Festival von gut 51 000 Gäste besucht.