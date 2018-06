Martha Argerich fremdelt mit der Elbphilharmonie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die meisten Künstler und Besucher sind voll des Lobes für die Elbphilharmonie - nicht so die argentinische Starpianistin Martha Argerich (77).

"Die Elbphilharmonie – ich weiß nicht. Sie ist eben ganz neu. Da fühlt man noch nichts", sagte Argerich der "Welt am Sonntag". Die Atmosphäre in der Hamburger Laeiszhalle sei dagegen wunderschön. "Ich habe da schon so oft gespielt, das erste Mal mit 17, glaube ich." In der Laeiszhalle, einem Konzerthaus im neobarocken Stil, feiern die Symphoniker Hamburg vom 25. Juni bis zum 2. Juli ein Kammermusik-Festival mit Martha Argerich als Residenzkünstlerin.