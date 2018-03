Al Bano & Romina Power auf Abschieds-Tour

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Ende des Jahres will der italienische Schlagerstar Al Bano seine Karriere beenden - jetzt gibt es noch einmal sechs Deutschland-Konzerte mit ihm und Romina Power. Der 74-Jährige und seine 66 Jahre alte Ex-Frau starten ihre Konzertreise heute in Hamburg. Danach folgen bis zum 24. März Berlin, Rostock, Wetzlar, Stuttgart und Saarbrücken. Als Duo Al Bano & Romina Power hatten sie in den 80er Jahren Hits wie "Felicità" und "Sempre Sempre". 1999 folgte die Scheidung und ein Rosenkrieg. In den letzten Jahren näherten sich die beiden wieder an und feierten ein Comeback.