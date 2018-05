Zwickau feiert Schumann mit Konzerten und Chorwettbewerb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Die Stadt Zwickau feiert ab Donnerstag wieder einen ihrer bedeutendsten Söhne: Das traditionelle Schumann-Fest beginnt am Abend mit einem Konzert der Dortmunder Philharmoniker. Zehn Tage lang finden unter dem Motto "Geliebte Heimat" verschiedene Konzerte, Klavierabende und Lesungen statt, teilte die Stadtverwaltung im Vorfeld mit. Zudem steht ein Gottesdienst im Zwickauer Dom auf dem Programm, in dem Robert Schumann (1810-1856) als Elfjähriger seinen ersten Konzertauftritt hatte.

Einer der Höhepunkte des Festivals, das 1847 noch zu Lebzeiten des romantischen Komponisten ins Leben gerufen wurde, ist ein musikalisches Lichterfest im zentralen Park der westsächsischen Stadt. Es ist gleichzeitig der Abschluss des Geburtstagsfestes am 8. Juni. An diesem Tag wurde Schumann vor 208 Jahren in Zwickau geboren. Mit Klavierquartetten von Schumann und Mozart klingt das Fest am 10. Juni schließlich aus.

Während des Festivals wird auch der 8. Internationale Robert-Schumann-Chorwettbewerb in Zwickau ausgetragen. Vom 6. bis 10. Juni treten 17 Chöre aus elf Nationen in verschiedenen Wettbewerbskategorien gegeneinander an. Der Jury stellen sich Frauen-, Männer- und gemischte Chöre, aber auch Kinder- und Jugendensembles. Der Robert-Schumann-Chorpreis ist mit 2000 Euro dotiert.