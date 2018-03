Jazz Baltica: Programm und neuer Spielort werden vorgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Das Festival Jazz Baltica bricht zu neuen Ufern auf. Nach sechs Jahren auf der Evers Werft in Niendorf zieht das Festival jetzt in den Strandpark nach Timmendorfer Strand. Unter dem Motto "Alles und Meer" sollen die Bühnen des Festivals noch stärker ans Meer heran rücken. Heute will der künstlerische Leiter Nils Landgren das diesjährige Programm vorstellen. Das Festival findet von 22. bis zum 24. Juni statt. Auch in diesem Jahr werden wieder internationale Jazzgrößen sowie Talente der baltischen und regionalen Musikerszene erwartet. Der Umzug nach Timmendorfer Strand wurde notwendig, weil die Evers-Werft nicht mehr für Konzerte zur Verfügung steht.