Pop-Band a-ha unplugged auf Tour: Start in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Die norwegische Band a-ha zieht den Stecker und tourt erstmals mit einem unplugged-Album auch durch Deutschland. Zum Auftakt präsentiert das Pop-Trio Neues und Hits der 80er-Jahre wie "Take On Me" rein akustisch arrangiert heute in der Stuttgarter Schleyerhalle. Mitte der 80er landete die Band um Sänger und Mädchenschwarm Morten Harket damit einem Welt-Hit - allerdings im damals typischen Synthie-Sound. Inzwischen sind Harket, Girarrist Pål Waaktaar-Savoy und Keyboarder Magne Furuholmen alle über 55 Jahre alt, waren mehrfach getrennt, wollen es jetzt aber doch noch mal wissen: Im Winter unverstärkt, im Sommer dann aber wieder wie immer.