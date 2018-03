Matthias Reim fühlt sich am Bodensee heimisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stockach (dpa) - Der Sänger Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb’ Dich") ist nach Jahren im Ausland am Bodensee heimisch geworden. "Die Region ist mein Seelenfrieden", sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Als Kind habe er viel Zeit bei seinen Großeltern am Bodensee verbracht: "Das war eine sorglose, schöne Zeit." Er sei daher bewusst zurückgekehrt, der See sei seine Heimat geworden. Am liebsten erkunde er die Region mit seinem Motorrad.

Der aus Korbach in Hessen stammende Reim lebt mit seiner Freundin, der Schlagersängerin Christin Stark (28), in der Kleinstadt Stockach am Bodensee in Baden-Württemberg. Zuvor hatte er Wohnsitze unter anderem in Florida sowie Ibiza und Mallorca.

Am Freitag (23. März) bringt Reim mit "Meteor" sein neues Album auf den Markt. Er beendet damit den Angaben zufolge eine mehr als zweijährige künstlerische Pause. Bekannt wurde Reim 1990 mit dem Lied "Verdammt, ich lieb’ Dich". Später machte er unter anderem mit Finanz- und Beziehungsproblemen Schlagzeilen.