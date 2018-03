Junge Musiker und ihre Juroren trotzen Winterwetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Trotz Behinderungen durch Schnee und Wind haben am Wochenende knapp 200 junge Musiker im Alter von 12 bis 23 Jahren am 27. Thüringer Landeswettbewerb "Jugend musiziert" in Sondershausen teilgenommen. Sie stellten sich in verschiedenen Solo- und Ensemblekategorien den Juroren, wie Constanze Dahlet, Geschäftsführerin des Thüringer Landesmusikrates am Sonntag sagte. Neben den klassischen Instrumenten hätten auch ungewöhnlichere Kategorien wie "Besondere Besetzungen/Offene Kammermusik" oder "Zither" auf dem Programm gestanden. Die Preisträger des Wettbewerbs sind am 4. Mai 2018 um 18.00 Uhr im Collegium Maius in Erfurt zu erleben.