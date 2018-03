Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Mit Blockflötenmusik in der Liszthalle der Thüringer Landesmusikakademie ist der Landeswettbewerb "Jugend musiziert" am Freitag in Sondershausen gestartet. Knapp 200 junge Musiker aus Thüringen im Alter von 12 bis 23 Jahren zeigen ihr Können vor einer Jury in Kategorien von Holzblasinstrumenten bis zur Kammermusik, wie der Landesmusikrat Thüringen mitteilte.

Bei den Solo- und Ensembleauftritten sind auch ungewöhnliche Zupf-Instrumente wie die Zither zu hören. "Viele Leute kennen die Zither gar nicht und sind sehr erstaunt sind, wie schön diese Musik klingt", sagte Zitherspieler Marcel Stamnitz, der schon zum zweiten Mal an dem Wettbewerb teilnimmt.

Austragungsort für die Orgelwertung am Samstag ist Weimar. Alle Wertungsspiele können von Besuchern mitverfolgt werden. Die Preisträger treten am 4. Mai bei einem festlichen Konzert im Erfurter Collegium Maius auf. Außerdem qualifizieren sich die für den Bundeswettbewerb vom 17. bis 24. Mai in Lübeck.