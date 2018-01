Ost-Rocklegenden treffen Matthias Reim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa) - In der Rostocker Stadthalle treffen heute frühere Ostrock-Stars auf Matthias Reim, einen der Spitzenvertreter des deutschen Pops und Schlagers. Es ist der Auftakt einer Tournee mit 23 Konzerten von Reim auf der einen und Karat, City und Dieter Birr - besser bekannt als Maschine von den Puhdys - auf der anderen Seite. Insgesamt werden bei der 2018er-Tournee mehr als 160 Jahre Bühnenerfahrung auftreten, die Musiker haben insgesamt mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Und die Hits, für die sie stehen, können zum großen Teil heutige Jugendliche mitsingen, obwohl die Songs schon Jahrzehnte alt sind. Die aktuelle Tournee führt hauptsächlich durch Ostdeutschland und endet am 8. Juni in Schwerin.