Nürnberg (dpa/lby) - Thirty Seconds To Mars, Indie-Rapper Casper und Chartstürmer Bause: Die Party auf dem Musikfestival "Rock im Park" geht weiter. Auch heute wird auf dem Nürnberger Zeppelinfeld gerockt - parallel läuft das Zwillingsfestival "Rock am Ring" in der Eifel. Mehr als 80 Bands haben sich für die beiden Veranstaltungen angekündigt, jeweils auf drei Bühnen heizen sie laut Veranstaltern insgesamt rund 140 000 Besuchern ein. Noch vor Mitternacht steht am zweiten Festivaltag in Nürnberg der Auftritt von Schock-Rocker Marilyn Manson an - einer der Höhepunkte des Spektakels, das bis Sonntag läuft. Beim Auftakt am Freitag hatte unter anderem die britische Punk-Rock-Band Bad Religion bei bestem Wetter gerockt.