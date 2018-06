Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürburg (dpa/lrs) - Bei sommerlichen Temperaturen und Unwettergefahr beginnt heute das Musikfestival "Rock am Ring". Zum Auftakt heizen die US-Band Thirty Seconds to Mars und Schock-Rocker Marilyn Manson den Fans in der Eifel ein. Am ersten Abend des dreitägigen Spektakels, das bis Sonntag geht, treten auch der Rapper Casper und die Alternative-Metal-Band Stone Sour auf. Insgesamt haben sich rund 80 Bands auf den drei Bühnen an der legendären Rennstrecke Nürburgring angekündigt.

Im vergangenen Jahr waren 87 000 Fans zu "Rock am Ring" geströmt. In diesem Jahr wollen die Veranstalter die Zahl der Besucher erst zu Beginn bekanntgeben.

2015 und 2016 war "Rock am Ring" ausnahmsweise auf dem 30 Kilometer entfernten Flugplatz Mendig über die Bühne gegangen. Dort kämpfte das Festival mit Blitz und Donner. Es gab in beiden Jahren jeweils zahlreiche Verletzte. 2017 kehrte das Musikspektakel zurück an den Nürburgring - und wurde spektakulär wegen eines Terrorverdachts unterbrochen, der sich aber nicht bestätigte.