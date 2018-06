Musik - Nürburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürburg (dpa/lrs) - Die Headliner Foo Fighters und Gorillaz krönen heute Sonntag das Musikfestival "Rock am Ring". Der Deutsche Wetterdienst sagte kaum noch Regen für die Eifel voraus. Das Bühnenprogramm (13.00 Uhr) am Nürburgring soll sich bis weit in die Nacht zum Montag hinziehen.

Insgesamt standen rund 80 Bands bei dem dreitägigen Musikspektakel auf dem Programm. Ausverkauft ist das Festival diesmal laut Veranstalter mit rund 70 000 Fans nicht - im Gegensatz zum vergangenen Jahr mit damals etwa 87 000 Besuchern.

Nach vielen Gewitter-Verletzten in den Jahren 2015 und 2016 sowie einem irrtümlichen Terroralarm 2017 wirkt die Atmosphäre in diesem Jahr entspannt. Polizei und Deutsches Rotes Kreuz zogen am Samstag eine positive Zwischenbilanz. Viele tausend Besucher campen in einer großen bunten Zeltlandschaft beim Nürburgring.