Musik - Nürburg

Nürburg (dpa/lrs) - Unter einem bewölkten Himmel ohne Regen ist am Samstag das legendäre Musikfestival "Rock am Ring" in der Eifel in die zweite Runde gegangen. Zum Auftakt am Nachmittag heizte auf der Hauptbühne der britische Rockmusiker Yungblud den Fans ein. Als Top Acts standen in der Nacht auf Sonntag unter anderem die englische Rockband Muse und die kalifornische Metal-Formation Avenged Sevenfold auf dem Programm.

Das dreitägige Musikspektakel am Nürburgring geht noch bis zur Nacht zum Montag mit rund 80 Bands über drei Bühnen. Ausverkauft ist es diesmal mit laut Veranstalter rund 70 000 Fans nicht - im Gegensatz zum vergangenen Jahr mit damals etwa 87 000 Besuchern.

Zeitgleich rockten Zehntausende Fans auf dem Nürnberger Zeppelinfeld beim Zwillingsfestival "Rock im Park". Dort standen am Samstag unter anderem Headliner Thirty Seconds To Mars, Indie-Rapper Casper, Chartstürmer Bausa und Schock-Rocker Marilyn Manson auf dem Programm. Mehr als 80 Bands haben sich bis Sonntag zu beiden Musikspektakeln angekündigt, sie treten in der Regel abwechselnd auf den Events auf. So hatten Thirty Seconds to Mars und Marilyn Manson am Freitag bereits in der Eifel das Publikum begeistert.

Nach einem Gewitter in der Nacht zum Freitag, unter dem Tausende bereits am Ring campende Besucher gelitten hatten, wirkte die Stimmung dort am Samstag entspannt. Das war nicht immer so. 2015 und 2016 hatte es bei Blitz und Donner über "Rock am Ring" zahlreiche Verletzte gegeben. 2017 wurde das Festival wegen eines Terrorverdachts unterbrochen, der sich aber nicht bestätigte. Auf die Frage an "Rock am Ring"-Gründer Marek Lieberberg, ob nun endlich wieder Normalität eingekehrt sei, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Solange nicht wieder der rheinland-pfälzische Innenminister (Roger) Lewentz (SPD) hier aufschlägt, bin ich entspannt."

Der Deutsche Wetterdienst sagte für Samstag und Sonntag kaum Regen in Rheinland-Pfalz voraus. Die Polizei zog am Samstagnachmittag nach eigenen Worten "eine positive und zufriedene Zwischenbilanz".