Chorverband stellt erste Ergebnisse seiner Umfrage vor

Koblenz (dpa/lrs) - Lust auf Gesang? Der Chorverband Rheinland-Pfalz stellt heute in Koblenz erste Ergebnisse einer landesweiten Umfrage zum Singen in Chören vor. Bei einem Verbandstag werden rund 100 Teilnehmer erwartet. Mit der noch bis 29. März laufenden Befragung will der Verband auch Bürger erreichen, die nicht Mitglieder in Chören sind.

Auf Basis von Kritik und Anregung will die Vereinigung von Chören wissen, was sie tun muss, damit das Chorsingen auch künftig attraktiv bleibt oder für Nichtsänger erst noch wird. In der Umfrage geht es darum, ob jemand bereits singt oder gern singen möchte, welche Art von Musik man gut findet und ob man gern Chorkonzerte besucht.

Mit Kampagnen will der Chorverband anlässlich von Veranstaltungen in diesem Jahr zum Chorsingen aufrufen. Auf einer Plakatwand in Koblenz heißt es zum Beispiel über einem großen Foto singender Kinder: "Singen. Weil's begeistert. Und in Gemeinschaft einfach am schönsten ist".