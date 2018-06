Musik - München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Mitten in der Münchner Innenstadt wird dieses Wochenende gerockt - das Festival "Rockavaria" startet. Iron Maiden, die britischen Altmeister des Heavy Metals, geben sich am Abend auf der Hauptbühne die Ehre. Einen Tag später sind die Toten Hosen dran. Die beiden Headliner in diesem Jahr vereinten eine Vielzahl an Musikfans, "sie haben unvergessliche Hits geschaffen, zu denen jeder feiern kann", sagte eine Sprecherin. 18 weitere Bands stehen auf dem Programm, darunter Limp Bizkit, Royal Republic, Donots und Arch Enemy. Rund 35 000 Besucher erwarten die Veranstalter.

Das Festival für Rockfans der härteren Töne fand das erste Mal 2015 im Münchner Olympiapark statt. Im vergangenen Jahr musste es eine Zwangspause einlegen, wie die Sprecherin erklärte - es hätten sich keine passenden Headliner gefunden. In diesem Jahr zieht das Festival mit nunmehr zwei statt drei Bühnen auf den Königsplatz um.