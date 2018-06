Komponist Lachenmann: Musik kann politisch nichts bewirken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Komponist Helmut Lachenmann (82) hält nichts von "politischer Musik". Die Ansicht, Musik könne politisch etwas bewirken, sei "legitimer Selbstbetrug, vielleicht unverzichtbar als kreativer Impuls", sagte Lachenmann in einem dpa-Interview zur Uraufführung seines neuen, großen Orchesterwerks "My Melodies - Musik für acht Hörner und Orchester" an diesem Donnerstag in München. Er respektiere allerdings die politischen Ambitionen jener Generation von Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg, die daran geglaubt hätten.

Für Lachenmann liegt der "Zweck" der zeitgenössischen ernsten Musik darin, ästhetische Stereotype einer "kommerziell gesteuerten Hörigkeit" zu konterkarieren. Eine 40-sekündige Bagatelle des Zwölftonkomponisten Anton Webern sabotiere bis heute gleichsam in aller Unschuld den Terror dominierender ästhetischer Wertvorstellungen. Sie enthalte mehr Zündstoff als 100 Holocaust-Symphonien.

"Meine Musik eckt an", sagt Lachenmann. Er gilt als Meister jener radikalen Musikauffassung, für die prinzipiell jedes Geräusch zu Klang und Musik werden kann. Als "Herausforderung an unsere Fähigkeit, nicht nur bequem zu genießen, sondern uns zu erkennen als geistfähige Kreaturen, fähig und aufgefordert, unseren Horizont zu erkennen und immer wieder zu öffnen".