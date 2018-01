Gisbert zu Knyphausen startet Tour in München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) – Sieben Jahre mussten seine Fans auf neue Lieder warten – nun startet Gisbert zu Knyphausen heute in München seine Tour. "Das Licht dieser Welt" heißt das neue Album, das der Songschreiber mit seiner Band präsentiert. Die Tour hätte bereits im Herbst 2017 starten sollen, doch eine hartnäckige Kehlkopfentzündung machte dem Sänger und Gitarristen einen Strich durch die Rechnung. Neben München stehen auch Auftritte in Berlin, Hamburg und Köln auf dem Programm. Geplant sind auch Abstecher in die Schweiz und nach Österreich.

Grund für die lange Karrierepause Knyphausens war der Tod seines Bandkollegen Nils Koppruch im Jahr 2012. Zusammen hatten sie unter dem Bandnamen Kid Kopphausen ein gemeinsames Album veröffentlicht.