Villa Musica: 100 Konzerte in der neuen Klassik-Saison

Mainz (dpa/lhe) - 100 Konzerte und 21 Veranstaltungen für Kinder bietet die Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz in der kommenden Saison an. Der Startschuss fällt beim Sommerfest der Klassik am 9. September im Landesmuseum Mainz. Besucher können an diesem Tag, der auch Tag des offenen Denkmals ist, sieben Stunden Klassik bei freiem Eintritt hören, wie Vorstandsvorsitzender Salvatore Barbaro am Dienstag bei der Programmvorstellung in Mainz sagte.

Mehr als 50 weitere Spielstätten in ganz Rheinland-Pfalz werden bis August 2019 Orte der Klassikkonzerte sein. Darunter sind Burgen, Schlösser und Synagogen, aber auch Konzertsäle wie die Jugendstilfesthalle in Landau oder die Fruchthalle in Kaiserslautern. Frühere Stipendiaten der Villa Musica spielen im neuen Saisonprogramm eine wichtige Rolle, wie Barbaro weiter ausführte. So kehrt etwa der Pianist und Echo-Preisträger Martin Stadtfeld für mehrere Projekte als Dozent zurück.