Elmshorn (dpa/lno) - Knapp 270 Musiktalente haben sich für den schleswig-holsteinischen Landeswettbewerb "Jugend musiziert" an diesem Wochenende in Elmshorn qualifiziert. Veranstalter ist der Landesmusikrat. Die Zuhörer erwarten bei freiem Eintritt über 50 Stunden Musik in acht Kategorien und sechs Altersgruppen. Den besten Älteren winkt eine Qualifikation für den Bundeswettbewerb. Von Freitag bis Sonntag spielen die jungen Musiker unter anderem in den Solo-Kategorien Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Musical und Orgel. Die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein unterstützt den Landeswettbewerb in Schulen, dem Industriemuseum und einer Kirche.