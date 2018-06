Hollywood-Star Kiefer Sutherland gibt Konzert in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hollywood-Star und Produzent Kiefer Sutherland gibt heute im Rahmen seiner "Reckless Tour" ein Konzert in Hamburg. Der 51-Jährige wird im Grünspan im Stadtteil St. Pauli Songs seines Debüt-Albums "Down In A Hole" live präsentieren, die Country- und Folk-Elemente aufweisen. Für den Golden-Globe-Preisträger, unter anderem bekannt aus der Erfolgsserie "24" und Blockbustern wie "Die Jury", ist es seine zweite Deutschlandtour. Bereits im vergangenen Jahr spielte er hierzulande fünf ausverkaufte Konzerte. Weitere Shows sind in Berlin (12. Juni) und Nürnberg (13. Juni) geplant.