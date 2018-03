Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der spanische Regisseur Calixto Bieito stellt am heutigen Abend an der Hamburgischen Staatsoper seine Inszenierung von Giuseppe Verdis "Messa da Requiem" vor. Bieito hatte in Hamburg von Verdi zuletzt die Oper "Otello" auf die Bühne gebracht. Obwohl das "Requiem" eine Totenmesse ist, galt das geistliche Werk schon zu Lebzeiten Verdis quasi als dessen wohl schönste Oper. Die Solopartien der Aufführung in Hamburg übernehmen Maria Bengtsson, Nadezhda Karyazina, Dmytro Popov und Gábor Bretz, die musikalische Leitung des Philharmonischen Staatsorchesters hat Kevin John Edusei.