Thüringen gründet Orchesterakademie für junge Musiker

Gera (dpa/th) - Vor einem ersten Engagement können junge Musiker künftig in Gera und Jena Praxiserfahrungen in Orchestern und im Musiktheater sammeln. Mit Landesmitteln entsteht am Theater Altenburg-Gera und der Jenaer Philharmonie eine Orchesterakademie - die Duale Orchesterakademie Thüringen. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) will heute (12.00 Uhr) in Gera den Vertrag mit Vertretern beider Einrichtungen unterzeichnen.

Ab der kommenden Spielzeit 2018/2019 können Hochschulabsolventen das breitgefächerte Bildungsangebot für insgesamt 22 Monate nutzen. Die Akademie-Ausbildung umfasst die Mitwirkung an Proben und Vorstellungen. Es gibt spezielle Angebote in Repertoirestudien, Kammermusik, Probespieltraining, Coaching oder Musikvermittlung. Nach elf Monaten wechseln die Teilnehmer an die jeweils andere Philharmonie. Sie erhalten während der Zeit monatlich ein Stipendium.