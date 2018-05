Orchesterakademie beginnt mit zehn jungen Streichern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Junge Musiker können künftig an den Philharmonien in Gera und Jena Praxiserfahrungen über das normale Maß hinaus sammeln. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Vertreter beider Einrichtungen unterzeichneten am Donnerstag in Gera eine Vereinbarung für eine Duale Orchesterakademie Thüringen. Sie soll mit Beginn der neuen Spielzeit mit zehn Streichern - Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass - starten. Die Hochschulabsolventen, die keine Thüringer sein müssen, können für 22 Monate ein breitgefächertes Bildungsangebot nutzen. Sie erhalten während der Zeit monatlich ein Stipendium in Höhe von 850 Euro.

Die Akademie-Ausbildung umfasst die Mitwirkung an Proben und Vorstellungen. Es gibt spezielle Angebote in Repertoirestudien, Kammermusik, Probespieltraining, Coaching oder Musikvermittlung. Dazu gehört auch Unterricht mit Gast-Dirigenten und Gast-Solisten. Nach elf Monaten wechseln die Teilnehmer an die jeweils andere Philharmonie. Bestimmte Angebote stehen auch anderen Orchestermitgliedern offen.

Der Freistaat Thüringen finanziert gemeinsam mit der Jenaer Philharmonie und dem Theater Altenburg-Gera die Orchesterakademie. Sie orientiert sich nach Angaben von Hoff an dem Bundesprogramm "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland". Die Kooperation der benachbarten Orchester soll zugleich die Zukunft beider Klangkörper sichern.