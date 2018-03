Erfurter Theater zeigt im Herbst Wagner-Oper in Shanghai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das Erfurter Theater gastiert im Herbst mit dem "Fliegenden Holländer" in Shanghai. Die Inszenierung von Intendant Guy Montavon, die am Samstag Premiere in Erfurt hat, werde am 13. und 15. September gezeigt, teilte das Theater am Dienstag mit. Außerdem gebe es am 14. September eine Wagner-Gala. Zunächst gingen im August sechs Container voller Material von Dekoration bis Requisiten per Schiff auf die Reise. Das Philharmonische Orchester mit Instrumenten, Chor und Solisten nähmen dann das Flugzeug.

Der Shanghaier Operndirektor Xu Zhong ist den Angaben zufolge derzeit musikalischer Leiter der Erfurter Wagner-Inszenierung. Im Mai vergangenen Jahres hatte seine Bühne die Erfurter bereits für eine Aufführung von Gaetano Donizettis Oper "La fille du régiment" (Die Regimentstochter) zu Gast gehabt.