Thüringen feiert 333. Geburtstag von Johann Sebastian Bach

Eisenach/Weimar (dpa/th) - Der Geburtstag von Johann Sebastians Bach am 21. März wird in Thüringen alljährlich mit einem Konzertreigen gefeiert. Mit dem obligatorischen Blasmusik-Ständchen am Bach-Denkmal in Eisenach beginnen heute (11.00 Uhr) die diesjährigen Feiern. Der Barockmusiker wurde am 21. März 1665 als Sohn eines sogenannten Stadtpfeifers in der Wartburgstadt geboren. Im Bachhaus öffnet danach ein neuer Ausstellungsbereich mit dem Titel "Bach-Typen". Am Beispiel von sechs Büsten - die erste stammt aus dem Jahre 1843 - wird die Entwicklung des Bach-Bildes über die Jahrhunderte nachgezeichnet.

Auch in seinen Wirkungsorten Mühlhausen, Arnstadt und Weimar wird an den Musiker und Komponisten erinnert. In Weimar werden am Abend die Thüringer Bachwochen eröffnet. Den Auftakt des mehrwöchigen Festivals macht die "Matthäus-Passion" unter Leitung des britischen Tenors Mark Padmore. Bis zum 15. April stehen landesweit 56 Konzerte auf dem Programm.